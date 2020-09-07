«Выбор вашего будущего». Мишустин поздравил финалистов конкурса «Лидеры России»

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России». Он заявил, что участники вне зависимости от результатов уже сделали большой рывок в своей карьере.

«Я вас всех приветствую. В первую очередь, конечно, приветствую финалистов конкурса. Третий сезон отбора оказался непростым. Суперфинал по понятным причинам пришлось перенести с марта на сентябрь. Но это время вы провели не зря. Вы лучше познакомились друг с другом, еще больше погрузились в проект. Еще раз проверили свои знания для итоговых испытаний, ну, а главное — поняли, насколько вы готовы к сложным жизненным ситуациям», — сказал Мишустин.

Он отметил, что некоторые участвовали в волонтерском движении «Мы вместе» и помогали людям во время особенно острой фазы коронавируса.

«Вы показали, что у вас очень дружным и сплоченный коллектив, что на вас можно положиться в решении самых важных вопросов. Именно такие ответственные и неравнодушные люди должны быть среди лидеров нашей страны», — подчеркнул премьер.

По словам главы Кабмина, все участники уже добились результатов в свои профессии. Они показали умение общаться, мотивировали других людей жаждой изменить мир. Именно поэтому эти люди и попали в список финалистов.

Сдан не первый, но, возможно, один из главных экзаменов в вашей жизни, потому что конкурс — это проверка не только таланта и знаний, а, прежде всего, выбор вашего будущего Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что «Лидеры России» не гарантирует быстрого продвижения по карьерной лестнице, но означает «признание вашей компетентности».

Он напомнил, что конкурс запустили три года назад по инициативе и при поддержке президента России Владимира Путина. Правительство не ожидало, что «Лидеры России» привлечет так много интереса. Кроме того, приятно поражают и итоги. За несколько лет много умных, энергичных, компетентных руководителей хорошо себя проявили.

Среди них есть действующие мэры, губернаторы, заместители федеральных министров, представители крупных государственных и частных компаний, научных учреждений.

«Конкурс стал одной из важнейших для нашего государства кадровых программ», — заметил Мишустин.

В 2020 году в «Лидерах России» появились новые специализации: наука, здравоохранение и другие. По мнению премьера, поддержка конкурса правительством показала, что именно люди являются главным приоритетом и капиталом страны.