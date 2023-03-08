Власть 08 марта 2023, 10:20 «Вы дарите нам счастье даже в трудные дни». Медведев поздравил россиянок Зампред Совбеза Медведев поздравил россиянок с 8 Марта Telegram

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление женщин с 8 Марта. Он поблагодарил женщин-военнослужащих и тех, кто помогает ВС России в тылу.

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«Слова огромной благодарности — женщинам, которые несут службу в ВС России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон. <…> Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, — нашу Родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью», — произнес политик на видео.

Он пожелал представительницам прекрасного пола любви, крепкого здоровья и благополучия. Медведев отметил, что именно в женщинах сочетаются внутренняя сила и нежность, душевная щедрость и особая мудрость. Женщины делают мир вокруг добрее и справедливее и согревают мужчин своим теплом.

«Вы дарите нам счастье и заботу даже в самые тревожные и самые трудные дни. <…> Вы нас во всем поддерживаете, вдохновляете на большие свершения», — добавил зампред Совбеза.

Ранее россиянок поздравил с Международным женским днем президент Владимир Путин.