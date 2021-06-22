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    22 июня 2021, 22:26

    Ввоз пестицидов и агрохимикатов начнут контролировать в России

    Дарья Морозова

    Правительство России усилит контроль за ввозом пестицидов и агрохимикатов. Теперь это можно будет делать только через специальные пограничные пункты пропуска. Об этом сообщил RT.

    Ввоз пестицидов и агрохимикатов начнут контролировать в России

    «Это позволит усилить контроль за оборотом таких веществ, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта», — пояснили в пресс-службе правительства.

    Всего в России 14 пунктов пропуска: четыре автомобильных погранпункта, три железнодорожных, три воздушных и четыре морских.