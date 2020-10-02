Россия автоматически присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС

Введение санкций ЕС против официальных лиц Белоруссии являются открытым давлением на власти республики, которые стараются нормализовать ситуацию в стране. Ответные санкции против Канады и Великобритании будут автоматически действовать и в России.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — процитировал ТАСС текст сообщения.

Мария Захарова подчеркнула, что со стороны Евросоюза вновь не сказано ни слова в поддержку изменений Конституции, которые нацелены на «либерализацию политической системы республики путем общенационального диалога». Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что это должно осуществляться не на улицах, а в рамках правового поля — с участием всех слоев общества Белоруссии.

Ответные санкции, которые республика ввела в отношении ЕС, будут автоматически действовать и в России. Мария Захарова отметил, что Евросоюз решил пойти на поводу у отдельных стран, которые настроены на дальнейшее раскачивание ситуации в республике — вместо того, чтобы помочь Белоруссии стабилизировать ситуацию.

Ранее саммит глав государств Европейского союза одобрил список санкций, который попали около 40 официальных лиц республики. Минск заявил об ответных ограничениях против ряда должностных лиц из Канады и Великобритании.