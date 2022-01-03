Введение QR-кодов и отказ от техосмотра. Какие законопроекты рассмотрит Госдума в 2022 году

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов и отмене техосмотра в 2022 году. Причем первый документ депутаты назвали приоритетным.

«Все ожидают законопроект о QR-кодах, но судьба его еще не решена. Часть депутатов считает, что его не надо рассматривать, часть считает, что его обязательно надо принимать. Это наиболее резонансный законопроект», — привело ИА НСН слова первого зампреда комитета ГД по охране здоровья Федота Тумусова.

По словам главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, рассмотрение законопроекта о QR-кодах является первостепенным. Она отметила, что документ могут принять уже 17 января.

«Правительство будет торопить с принятием этого законопроекта, тем более, как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уже готовы поправки в этот закон», — сказала она.

Одними из чувствительных законопроектов Останина назвала документ об уголовном наказании за превышение скорости и закон об отказе от техосмотра.

«Если говорить о нашем комитете, для нас чрезвычайно важны социальные проекты. Это закон о господдержке многодетных семей, о запрете суррогатного материнства, правда, пока для иностранных граждан», — сообщила глава комитета.

Как отметил Тумусов, остальные законопроекты касаются экономических вопросов и реализации национальных проектов.