Важное 04 апреля 2023, 11:52 Введение продуктового эмбарго в 2014 году показало качество российских товаров — Путин Президент Путин: ведение продуктового эмбарго в 2014 году показало качество своих товаров РИА «Новости»

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Введение продуктового эмбарго в 2014 году было рискованным шагом. Однако время показало, что российские товары оказались лучше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш», написал ТАСС.

«В 2014 году в ответ на введенные в отношении России санкции мы приняли ответные шаги и ограничили доступ на наш рынок сельхозпродукции тех стран, которые ввели санкции против нас. Это был не просто сложный, а рискованный шаг», — сказал президент.

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Скептики и критики говорили о том, что РФ в итоге может остаться вообще без продовольствия. Однако этого не случилось.

«Произошло совсем обратное ожиданиям тех недоброжелателей, которые нам не желали добра», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас сельское хозяйство в России — это «не советские колхозы», а высокотехнологическая отрасль. По его словам, продажи российской сельхозпродукции другим странам в разы выросли в последнее время. Президент выразил мнение, что страна должна в области промышленности двигаться к полной суверенизации там, где это необходимо.

Также он затронул и другие вопросы. Например, российский лидер сказал, что главная задача государства — рост доходов людей. Путин отметил, что реальные зарплаты в Российской Федерации должны увеличиться на 3-5%, а реальные располагаемые доход — на 2-3%.