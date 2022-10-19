Введение комендантского часа в Москве полностью исключили | 360°

Власть 19 октября 2022, 17:38 Введение комендантского часа в Москве полностью исключили Вице-спикер СФ Воробьев: ограничения в регионах может ввести только президент пресс-служба мэра Москвы

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Комендантский час в Москве вводить не будут. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации России Юрий Воробьев, передал ТАСС.

«Не будет введено никакого комендантского часа в Москве», — заявил сенатор.

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Он объяснил, что дополнительные ограничения в других регионах страны могут вводиться только согласно указу Владимира Путина. А губернаторы и оперативные штабы должны действовать исключительно согласно опубликованному указу президента.

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Ранее российский лидер поручил ввести мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территориях Центрального и Южного федеральных округов, кроме приграничных с Украиной регионов. Также Путин объявил о решении ввести в новых субъектах страны военное положение. Согласно указу, оно будет введено 20 октября 2022 года с ноля часов. МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ и другие участвующие ведомства должны будут в три дня представить предложения о применяемых мерах.