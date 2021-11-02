Вучич заявил, что РФ важна для энергобезопасности Европы

Сербский президент Александр Вучич обозначил, что Россия играет важную роль для энергетической безопасности европейских стран. Об этом сообщил ТАСС.

Вучич заметил, что Россия обладает большим политическим весом. По его словам, все не сводится лишь к поставкам голубого топлива. Он подчеркнул, что роль Москвы важна для решения многих мировых проблем.

«Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — цитирует президента Сербии сайт kp.ru.