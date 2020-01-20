Вучич рассчитывает на встречу с Путиным на форуме памяти жертв холокоста

По данным информагентства, Вучич рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который пройдет 23 января в Израиле. Глава государства напомнил о совместной приверженности братских народов России и Сербии к славной традиции борьбы за свободу.

РИА ФАН отметило, что президент Сербии ожидает плодотворного сотрудничества с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, каковое было с бывшим главой кабмина Дмитрием Медведевым.