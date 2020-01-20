Вучич рассчитывает на встречу с Путиным на форуме памяти жертв холокоста
Сербский лидер Александр Вучич признался, что считает особой честью участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Дня Победы, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, Вучич рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который пройдет 23 января в Израиле. Глава государства напомнил о совместной приверженности братских народов России и Сербии к славной традиции борьбы за свободу.
РИА ФАН отметило, что президент Сербии ожидает плодотворного сотрудничества с новым премьер-министром России Михаилом Мишустиным, каковое было с бывшим главой кабмина Дмитрием Медведевым.