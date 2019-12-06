ВЦИОМ представил рейтинг одобрения Путина

Не доверяют Путину 26,1% респондентов, следует из данных исследования.

По сравнению с опросом, проведенным за неделю до этого, эти цифры практически не изменились: рейтинг одобрения тогда составлял 62,4%, доверия — 70,6%.

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К работе премьер-министра Дмитрия Медведева одобрительно относятся 37,6% опрошенных, в целом деятельность правительства одобряют 40,8%.

На вопрос о доверии к самому Медведеву положительно ответили 38,5% респондентов.

Также социологи спрашивали о доверии к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (36,3%), председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову (33,4%), главе «Справедливой России» Сергею Миронову (26,9%).

В открытом списке, где респонденты сами называли политиков, которым доверяют, первое место у Владимира Путина (30,6%), затем идут министр обороны Сергей Шойгу (13,1%), глава МИД Сергей Лавров (11,2%), Владимир Жириновский (8,6%), Дмитрий Медведев (7,1%), Геннадий Зюганов (5%). Остальные политики не набирают пяти процентов.

Согласно опросу, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, то больше всего голосов получила бы «Единая Россия» — 33,3%, на втором месте КПРФ — 15,6%, затем ЛДПР — 12,3%, непарламентские партии (не уточняется, какие) получили бы 11%, «Справедливая Россия» — 5,8%.

Опрос проводился с помощью телефонного интервью среди 1600 респондентов в 80 регионах РФ.