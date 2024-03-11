Власть 11 марта 2024, 12:42 ВЦИОМ дал прогноз по явке на выборах президента ВЦИОМ: явка на президентских выборах может составить 71% РИА «Новости»

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Расчетный показатель явки на выборах президента России в марте составит около 71%. Об этом в своем прогнозе сообщил ВЦИОМ.

«На предстоящих выборах президента России расчетный показатель явки составляет 71%, — отметили авторы исследования.

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Расчет произвели через всероссийский телефонный опрос 6 марта с применением методологии вероятностного электорального прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат сформировали два комплексных блока: расчет голосования и расчет явки.

Респондентам задавали вопросы: «Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года или не примете?» и «В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?».

Исследование заказал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.