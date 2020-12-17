ВЦИОМ: более 70% россиян заявили об интересе к пресс-конференции Путина

Более 70% жителей России заявили, что у них вызывает интерес предстоящая пресс-конференция президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как говорится на сайте организации, три четверти россиян проявляют интерес к выступлению российского лидера, его ответам на вопросы представителей прессы. Такое мнение высказали 71% опрошенных. Из них 83% — это люди старше 60 лет и 77% — женщины.

В прямом эфире за этим событием будут следить 32% россиян, еще 12% хотят лишь ознакомиться с отдельными фрагментами пресс-конференции. Еще 38% узнают о заявлениях Путина из выпусков новостей.

Большинство (84%) будут смотреть выступление главы государства по телевизору, 14% будут следить онлайн и с помощью соцсетей, 1% отдаст предпочтение радио.

Знают или слышали о предстоящем общении Путина с журналистами 81%, 52% знают точную дату проведения события. Еще 24% слышали о мероприятии, но не знают, когда оно пройдет. В опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

Начало пресс-конференции запланировано на 12:00 по московскому времени. В этот раз будут прямые включения из разных регионов России, пишут СМИ.