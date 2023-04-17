Власть 17 апреля 2023, 09:53 Втрое увеличить объемы закупок зерна у аграриев предложили в Госдуме Депутат Нилов предложил увеличить втрое объемы закупок зерна у аграриев РИА «Новости»

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Государству следует закупать в три раза больше зерна у российских аграриев. С такой иницитивой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов. Об этом сообщила газета «Известия».

Олег Нилов направил свое предложение премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Парламентарий связал идею с тем, что существуют остатки масличных и зерновых культур после рекордно урожайных 2022 и 2023 годов.

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«В связи с тем что аграриями был собран урожай зерновых 157,7 миллиона тонн и масличных культур 24,8 миллиона тонн, ожидается небывалый переходящий остаток. На начало предстоящей уборки он составляет примерно 26 миллионов тонн зерновых и до трех миллионов тонн масличных», — сказано в послании парламентария главе кабмина.

Инициатор этого предложения считает, что поскольку новый урожай ожидается на уровне 120-130 миллионов тонн, то у аграриев могут появиться проблемы с хранением культур. Из-за того что некоторые трейдеры ушли с рынка России, ситуация может еще больше усугубиться. Нилов заметил, что реализация масличных и зерна уже сейчас проходит с задержками и «в лучшем случае по цене, близкой к себестоимости».