Власть 28 февраля 2023, 16:12 Второстепенных задач нет. Путин потребовал самоотдачи от сотрудников ФСБ Путин: у ФСБ нет второстепенных задач, от сотрудников нужна самоотдача

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У сотрудников ФСБ нет второстепенных задач, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что при их решении нужны самоотдача и верность традициям службы.

«Уверен, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи», — заявил президент, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности.

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Путин обратил внимание, что задач стоит немало, все они сложные, ни одной второстепенной среди них нет. Он подчеркнул, что ждет от сотрудников полной самоотдачи и боевого настроя.

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Президент также напомнил о лучших традициях службы, которые выдержали испытания в самые сложные периоды истории страны.

Глава государства отметил и активное участие ФСБ в спецоперации. По его словам, сотрудникам ведомства приходилось решать нестандартные задачи, действовать и в тылу противника, и на освобожденных территориях. Он поблагодарил их за профессионализм.