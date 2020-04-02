Второй за день глава российского региона объявил об отставке

Глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке. Незадолго до этого об уходе с должности объявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Сергей Гапликов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеообращение к жителям республики, в котором он говорит о своем уходе.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение было направлено сегодня президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после серьезных и долгих размышлений. Я считаю его единственно верным», — заявил он.

Он поблагодарил президента за доверие и возможность возглавить Коми. Также он сказал спасибо жителям региона, которые проголосовали за него.

«Работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной», — заявил Сергей Гапликов.

Он извинился перед жителями, что он не успел закончить часть проектов и что покидает их в достаточно сложный период. Он пояснил, что все, что было сделано за годы его правления, поможет следующему руководителю региона.

Накануне стало известно, что в Эжвинской больнице Сыктывкара находится настоящий очаг коронавирусной инфекции. Само учреждение закрыто на карантин, а заразились там все врачи и пациенты. Это практически все зараженные в Республике Коми.



По информации СМИ, возбудителя в больницу привез врач, который вернулся из Будапешта. Сейчас следователи проверяют эту информацию.



Об отставке главы Коми стало известно после обращения президента России Владимира Путина к нации. Он поручил главам регионов определиться, какие профилактические меры следует принять в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Нерабочие дни российский лидер продлил до конца апреля.