Второй за день глава российского региона объявил об отставке
Сергей Гапликов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видеообращение к жителям республики, в котором он говорит о своем уходе.
«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми. Мое обращение было направлено сегодня президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после серьезных и долгих размышлений. Я считаю его единственно верным», — заявил он.
Он поблагодарил президента за доверие и возможность возглавить Коми. Также он сказал спасибо жителям региона, которые проголосовали за него.
«Работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной», — заявил Сергей Гапликов.
Он извинился перед жителями, что он не успел закончить часть проектов и что покидает их в достаточно сложный период. Он пояснил, что все, что было сделано за годы его правления, поможет следующему руководителю региона.
Накануне стало известно, что в Эжвинской больнице Сыктывкара находится настоящий очаг коронавирусной инфекции. Само учреждение закрыто на карантин, а заразились там все врачи и пациенты. Это практически все зараженные в Республике Коми.
По информации СМИ, возбудителя в больницу привез врач, который вернулся из Будапешта. Сейчас следователи проверяют эту информацию.
Об отставке главы Коми стало известно после обращения президента России Владимира Путина к нации. Он поручил главам регионов определиться, какие профилактические меры следует принять в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Нерабочие дни российский лидер продлил до конца апреля.