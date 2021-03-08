Вторая волна COVID-19 в Москве оказалась втрое масштабнее первой
В Москве во время второй волны пандемии коронавирусом переболели втрое больше жителей, чем в первую волну. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.
«Если сравнивать первую волну (весеннюю) и вторую (осеннюю), во вторую волну у нас переболело в три раза больше людей», — сказала Ракова в интервью RT.
Заместитель мэра отметила, что с сентября 2020 года «месяца Москва жила полноценной жизнью: все работало, все было открыто». И за прошедшие полгода в городе «сформировался определенный популяционный иммунитет».
При этом некоторые европейские страны, добавила собеседница, «как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор».
Также чиновница рассказала, что ковидные госпитали в Москве работают до выписки последнего больного. После этого во всех помещениях клиники проводится генеральная уборка и санобработка. Также больницу закрывают на двухнедельный карантин.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве ежедневно выявляют 1,5-2 тысячи случаев COVID-19, регистрируя по 50 смертей. В день выздоравливают около двух тысяч москвичей.