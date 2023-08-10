Власть 10 августа 2023, 14:26 ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации Президент России Путин: ВТБ получит госпакет акций ОСК РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил ВТБ госпакет акций АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАК). Передаче контрольного пакета акций посвятили встречу главы государства с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации», — сказал Путин.

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Он добавил, что поддерживает это предложение, и пожелал услышать мнение Костина об инициативе.

Президент банка поблагодарил главу государства за доверие и заметил, что, когда услышал предложение в первый раз, оно стало неожиданным. Костин подчеркнул, что ВТБ хорошо знает ОСК с самого ее создания и тесно с ней работает. Он выразил уверенность в том, что при поддержке Путина банк справится с задачей и приложит все силы для решения возникающих вопросов. Их много, но они «решабельные», добавил Костин.

Путин согласился с тем, что «проблем и вопросов много», но работа ОСК набирает темп.

Объединенная судостроительная корпорация появилась в 2007 году. Сейчас все акции ОАК находятся в федеральной собственности.