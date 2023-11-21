Власть 21 ноября 2023, 11:42 ВСУ устроили охоту за мирными гражданами с помощью дронов — МИД РФ Посол Мирошник: ВСУ в последние недели охотились на мирных людей с помощью БПЛА РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали охоту на мирных жителей, используя беспилотники. Об этом сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«В повседневной практике ВСУ последних недель мы отмечаем массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных граждан», — сказал дипломат.

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По его словам, украинские военные также атаковали гражданский транспорт. Операторы дронов точно видели, по кому именно и как они наносят удары, подчеркнул Мирошник.

ВСУ регулярно пытаются проводить на российской территории атаки с применением беспилотников. Например, в ночь на 21 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили дрон над Курской областью.

Другой украинский БПЛА обезвредили в Орловской области 20 ноября. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что при попытке атаки никто не пострадал.