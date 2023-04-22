Власть 22 апреля 2023, 22:10 ВСУ стянули военную технику в подконтрольную им часть Запорожской области — Рогов Член совета ВГА Рогов: ВСУ накапливают военную технику на заводах и хранилищах в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия накапливает боевую технику на заводах и гражданских объектах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал член ВГА, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах», — отметил Рогов.

Реклама

Подобные объекты украинские военные занимают в городах и селах вдоль линии соприкосновения, уточнил он. В самом городе Запорожье бойцы ВСУ большую часть вооружения скрывают на металлургическом заводе «Запорожсталь».

«Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», — добавил Рогов.

Ранее Рогов рассказал об участившихся случаях массового перехода бойцов ВСУ на российскую сторону. На днях добровольно сдались в плен восемь солдат из 110-й бригады территориальной обороны, люди не хотят воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского, отметил председатель движения «Мы вместе с Россией».