Украина продолжит использовать население как живой щит и размещать вооружение у гражданских объектов. К этому приведет отказ Совбеза ООН принять предложенную Россией гуманитарную резолюцию. Такое заявление сделал постпред России при организации Василий Небензя.

Его слова процитировал ТАСС. Он подчеркнул, что рассчитывает, что СБ ООН сделает все возможное, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию на Украине.

«Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — заявил он.

За резолюцию проголосовали Россия и Китай. Остальные члены СБ воздержались. Речь идет про Францию, Великобританию, США, Индию, Ирландию, Кению, Мексику, Норвегию, Албанию, Бразилию, Габон, Гану и ОАЭ.

Небензя также подчеркнул, что Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине. Он отметил, что обвинения в адрес в страны в возможном его использовании недостойны.

«Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий и не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что это оружие мы давным-давно уничтожили», — заключил Небензя.