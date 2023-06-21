Власть 21 июня 2023, 15:53 ВСУ понимают, что у них нет шансов против ВС России — Путин Путин заявил, что у ВСУ нет шансов против российских бойцов РИА «Новости»

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Боевики Вооруженных сил Украины не имеют никаких шансов на успех против российской армии. Такое заявление на встрече с выпускниками военных вузов сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», — сказал российский лидер.

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Он отметил мужество и героизм российских солдат, готовность командиров отразить любые атаки противника.

Президент России обратил внимание на серьезные потери ВСУ в контрнаступлении.

Ранее, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме, Путин подчеркнул, что украинские военные не имеют шансов на успех при попытках контрнаступления.

Президент обратил внимание, что боевики используют так называемые стратегические резервы, которые включают в себя несколько составляющих. Но на одном из участков противник не достиг своих целей.