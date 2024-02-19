Власть 19 февраля 2024, 13:17 ВСУ обвинили в попытке отравления главы ЛНР Пасечника в декабре 2023 года Минобороны: глава ЛНР Пасечник получил тяжелое отравление в декабре 2023 года Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360tv в

ВСУ попытались ликвидировать главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в декабре 2023 года. Они отравили его фенольными соединениями. Об этом заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщила пресс-служба Минобороны.

По его словам, украинские военнослужащие задействуют токсичные соединения не только для военных операций, но и для террористических актов. В качестве примера начальник войск РХБЗ привел отравление Пасечника.

Реклама

«Пятого декабря 2023 года глава администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями», — указал Кириллов.

Ранее Минобороны предупредило, что ВСУ после провала контрнаступления могут использовать биологическое оружие и другие нестандартные формы ведения боевых действий. Начальник войск РХБЗ добавил, что российские военные нашли в зоне СВО большое количество штаммов, переданных Украине со стороны США.