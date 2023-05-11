Власть 11 мая 2023, 10:28 ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года — Бастрыкин Глава СК Бастрыкин: Украина готовила нападение на Донбасс в марте 2022 года РИА «Новости»

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Российские власти получили документальные подтверждения того, что киевский режим готовился напасть на Донбасс в марте прошлого года и выйти на российские границы. Такое заявление сделал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, СК сейчас ведет большую следственную работу в новых субъектах России — в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

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«Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения, что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ», — сказал он на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.

Также глава Следственного комитета заявил, что следователи установили акты вербовки и участия в военных действиях на Украине наемников, которые поддерживают «нацистский режим». Речь идет о людях более чем из 70 стран. В основном это граждане государств Европы и США, «проводящих наиболее активную антироссийскую политику».