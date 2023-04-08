Власть 08 апреля 2023, 01:57 ВСУ активизируются с мая по октябрь из-за ограничений западной техники — сенатор Сенатор Бондарев: ВСУ активизируются в мае–октябре из-за западной техники Википедия

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Украинская армия может активизироваться с мая по октябрь, пока западная техника хоть как-то эффективна. Военная машины, поставляемые на Украину Западом, не приспособлены к работе в «некомфортных» условиях распутицы, пояснил в Telegram-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в „некомфортных“ для себя условиях при распутице. Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока их техника может быть хоть как-то эффективна», — написал сенатор.

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Россия готова к любым вызовам, ее не запугать и не принудить к невыгодному миру, отметил Бондарев. Запад провоцирует Россию на развязывание ядерной войны, но «нам хватает благоразумия и сдержанности сохранять спокойствие и продолжать поэтапно, минимизируя жертвы среди наших военных и мирного населения, освобождать от украинских националистов все новые и новые города», добавил сенатор.