Решение Швеции отказаться от нейтрального статуса едва ли поспособствует укреплению ее безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала презентацию внешнеполитической декларации шведского правительства.

«Хотели бы вновь заявить, что такое решение вряд ли укрепит безопасность Швеции», — процитировало Захарову РИА «Новости».

Программный документ, который обычно выходит в начале года, в преддверии осенних парламентских выборов обновили крайне поспешно, заметила дипломат. Она предположила, что это обусловлено стремлением шведских властей «в который раз» объяснить жителям «принятое на скорую руку келейное решение» подать заявку на вступление в НАТО.

«Ранее правительство Швеции последовательно заявляло о неоспоримых преимуществах курса на военное неприсоединение», — напомнила Захарова.

Власти страны понимают, что далеко не все в Швеции поддерживают «линию на отказ от более чем 200-летней политики военного неприсоединения», добавила представитель МИД России. Именно такая политики, по ее словам, служила залогом прочной национальной безопасности и основой авторитета государства, а также важным фактором стабильности «в регионе Балтийского моря, на Севере Европы и европейском континенте в целом».