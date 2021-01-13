Прокуроры России, Азербайджана и Армении встретились в Москве

Генпрокурор России Игорь Краснов принял в Москве коллег из Азербайджана и Армении Кямрана Алиева и Артура Давтяна. Прокуроры провели двухсторонние и трехстороннюю встречи, сообщили «360» в пресс-службе российского ведомства.

Визит генеральных прокуроров совпал с торжественным заседанием, посвященным 299-летию прокуратуры России.

Краснов поприветствовал гостей, поблагодарив их за то, что несмотря на пандемию они прибыли в Москву «разделить дух профессионального праздника российских прокуроров».

Он назвал встречу знаковой в свете договоренностей, достигнутых главами России, Армении и Азербайджана на трехсторонних переговорах по Карабаху, которые прошли 11 января в Москве. Лидеры трех стран подписали совместное заявление о восстановлении региона. Речь идет главным образом о железнодорожном и автомобильном сообщении.

Краснов назвал общие задачи, стоящие перед тремя странами. Это борьба с терроризмом, коррупцией, киберпреступностью, экологическими преступлениями, а также защита прав и свобод граждан.

Были подписаны двусторонние программы сотрудничества между Генпрокуратурой России, Армении и Азербайджана.