facebook_pixel
    13 января 2021, 03:04

    Прокуроры России, Азербайджана и Армении встретились в Москве

    Кирилл Фролов

    Генпрокурор России Игорь Краснов принял в Москве коллег из Азербайджана и Армении Кямрана Алиева и Артура Давтяна. Прокуроры провели двухсторонние и трехстороннюю встречи, сообщили «360» в пресс-службе российского ведомства.
    Прокуроры России, Азербайджана и Армении встретились в Москве

    Визит генеральных прокуроров совпал с торжественным заседанием, посвященным 299-летию прокуратуры России.

    Краснов поприветствовал гостей, поблагодарив их за то, что несмотря на пандемию они прибыли в Москву «разделить дух профессионального праздника российских прокуроров».

    Он назвал встречу знаковой в свете договоренностей, достигнутых главами России, Армении и Азербайджана на трехсторонних переговорах по Карабаху, которые прошли 11 января в Москве. Лидеры трех стран подписали совместное заявление о восстановлении региона. Речь идет главным образом о железнодорожном и автомобильном сообщении.

    Краснов назвал общие задачи, стоящие перед тремя странами. Это борьба с терроризмом, коррупцией, киберпреступностью, экологическими преступлениями, а также защита прав и свобод граждан.

    Были подписаны двусторонние программы сотрудничества между Генпрокуратурой России, Армении и Азербайджана.