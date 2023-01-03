Власть 03 января 2023, 15:16 Встречу Путина с руководством Госдумы и лидерами партий анонсируют своевременно Представитель Кремля Песков пообещал назвать дату встречи Путина с руководством Госдумы РИА «Новости»

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Точная дата встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций и руководством Госдумы пока неизвестна. Как только с ней определятся, всех интересующихся оповестят. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства регулярно проводит встречи с представителями нижней палаты парламента.

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«О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — пообещал Песков.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что встречу руководства Госдумы и лидеров парламентских партий с президентом России Владимиром Путиным нужно провести как можно скорее. По его словам, необходимо обсудить все накопившиеся проблемы и подвести итоги 2022 года.

Как напомнил RT, Зюганов не исключил, что подготовка к встрече президента с депутатами уже идет.

В последний раз Путин встречался с представителями Госдумы в начале июля 2022 года. После этого президент также проводил отдельные переговоры с лидерами из каждой парламентской фракции.