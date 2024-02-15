Власть 15 февраля 2024, 11:27 Встречу Путина с Гросси пока не планировали Песков: пока непонятно, будет ли у Путина встреча с Гросси РИА «Новости»

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Встречу президента России Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси пока не запланировали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока нет в графике. Собственно, у президента сейчас очень тяжело с графиком рабочим, он плотный», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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В конце января Песков также уточнял, что встреча Путина и Гросси не планируется. Мероприятия не было в графике президента. При этом в пресс-службе МАГАТЭ сообщали, что Гросси приедет в Москву с рабочим визитом в конце февраля.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что глава агентства планирует поездку в Россию для межведомственных консультаций по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции. Перед этим Гросси посетит саму АЭС во время ротации делегатов МАГАТЭ.