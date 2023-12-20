Власть 20 декабря 2023, 08:32 Встречу Мишустина с Си Цзиньпином в Пекине сняли на видео Премьер Мишустин в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином

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В Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они обсудили международное сотрудничество. Открытие переговоров показала пресс-служба правительства.

Российская делегация приехала в Китай на 28-ю регулярную встречу глав правительств и двусторонние контакты. Михаил Мишустин 19 декабря пообщался с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на следующий день в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь прошла его встреча с Си Цзиньпином.

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Стороны обсудили рекордные объемы торговли, динамику товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере. Михаил Мишустин заявил, что торгово-экономическое взаимодействие продолжили, несмотря на вызовы.

«Важно, что мы во взаимных расчетах полностью перешли на национальные валюты. Более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях», — сказал он.

Си Цзиньпин ответил, что Россия и Китай заложили крепкий фундамент сотрудничества. Масштабы и качество этого взаимодействия, по его словам, возросли.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй незадолго до визита российской делегации в Китай заявлял, что страна готова искать новые инвестиционные возможности вместе с «Роснефтью» и другими отечественными компаниями. По его словам, китайская экономика открыта для иностранных инвестиций.