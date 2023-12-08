Власть 08 декабря 2023, 08:50 Встречи со спортсменами пока нет в рабочем графике Путина Помощник президента Левитин: встреча Путина со спортсменами пока не планируется РИА «Новости»

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В ближайшее время президент России Владимир Путин не планировал встречаться с отечественными спортсменами. Его помощник Игорь Левитин допустил в разговоре с РИА «Новости», что такое мероприятие пройдет в 2024 году.

«Нет, у нас уже были [встречи со спортсменами]. У нас же совет по спорту был», — сказал он.

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Игорь Левитин заявил, что, возможно, отдельная встреча Владимира Путина со спортсменами пройдет в следующем году. Но пока, по словам помощника, такое мероприятие не планировали.

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта прошло в октябре. На нем президент поручил усилить финансирование спорта за счет сборов с акцизов на алкоголь и табак, призвал бороться с утечкой талантливых молодых спортсменов за рубеж. Он сообщил, что подпрограмму «Спорт на селе» так и не выполнили, и заявил о необходимости создавать инфраструктуру для занятий на Дальнем Востоке.