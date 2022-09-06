«Встреча ради встречи никому не нужна». Кремль назвал условие для переговоров Путина и Зеленского | 360°

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«Встреча ради встречи никому не нужна». Кремль назвал условие для переговоров Путина и Зеленского

Представитель Кремля Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского состоятся только после того, как стороны создадут «фундамент договоренностей». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете «Известия». По его словам, в ином случае проводить встречу бессмысленно.

«Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», — сказал он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Организовать такие переговоры предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал конфликт на Украине важнейшим кризисом в мире и напомнил о роли турецких властей в зерновом соглашении.

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Песков ранее напомнил, что переговоры приостановлены по инициативе украинской стороны. Украина не захотела их возобновить даже после визита канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в Киев. Политики обсуждали эту тему с украинским лидером.

Владимир Зеленский

Дмитрий Песков

Владимир Путин

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