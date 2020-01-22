Кремль оценил возможность встречи Путина с Зеленским в Израиле

Владимир Зеленский хотел встретиться с Владимиром Путиным в Израиле. Киев даже запрашивал такую возможность у коллег из России. Но полноценная встреча невозможна — у президента России просто не будет на это времени.

«Программа очень насыщенная, и, если и будут отдельные встречи, они будут только „на ногах“ и будут носить весьма короткий характер», — сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. Его слова привел «Интерфакс».

Юрий Ушаков пояснил, что визит российского лидера в Израиль сократили до одного дня из-за смены Кабинета министров. Хотя изначально планировалось, что Владимир Путин останется на памятных мероприятиях по холокосту на два дня. Помощник российского лидера отметил, что официальный Тель-Авив с пониманием отнесся к сокращению визита.

При этом Юрий Ушаков отметил, что Киев запрашивал возможность организации встречи Владимира Путина и Зеленского во время их визита в Израиль.

«Конечно, президент во всяком случае пожмет руку основным участникам. Это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно», — подытожил Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин отправится в Израиль в ближайший четверг, 23 января. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв холокоста.