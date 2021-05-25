Встреча Путина и Лукашенко пройдет в конце мая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в конце мая. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не исключил, что во время встречи президенты обсудят посадку самолета Ryanair в Минске.

«Встреча действительно планируется на конец месяца, мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий. Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу Российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего», — передал слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь Путина отметил, что решение о помощи Белоруссии будет приниматься исходя из того, «что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов».

Ранее Песков раскритиковал решение властей Риги заменить государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое знамя во время чемпионата мира по хоккею. Он отметил, что полотно, которое повесили вместо флага Белоруссии, не является официальной государственной символикой республики.