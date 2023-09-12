12 сентября 2023, 05:13
Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке
Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
Общение президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на днях на Дальнем Востоке в том числе в формате один на один. Как уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пресс-конференции не планируется. Об этом сообщил ТАСС.
«Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые, конечно, возглавляют лидеры двух стран», — сказал Песков.
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Он отметил, что состоится общение один на один, а также будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына.
«Каких-то пресс-конференций не запланировано», — добавил пресс-секретарь президента России.
Встреча, по его словам, пройдет на Дальнем Востоке. Однако точное место пока не раскрывается.
В ночь на 12 сентября стало известно, что глава КНДР отбыл из Пхеньяна на спецпоезде и направился в Россию. В ходе поездки Ким Чен Ына сопровождают высокопоставленные партийные, правительственные и военные деятели КНДР.
Ранее Песков называл КНДР важным соседом России. Он отмечал, что два государства смогли достичь добрых отношений на всех уровнях.
Ким Чен Ын
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Россия
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