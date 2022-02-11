Встреча представителей «нормандской четверки» завершилась в Берлине спустя 9 часов

В Берлине завершились переговоры политических советников «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Встреча продлилась почти девять часов.

Руководителем российской делегации выступил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он ранее сообщал, что стороны в ходе встречи планируют найти развязки по всем проблемам, которые оказались не разрешены за последние семь лет. Также Козак выразил надежду на конкретные решения по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее политические советники лидеров стран «нормандской четверки» встречались 26 января в Париже.

Военная операция на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей отказались признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после государственного переворота, и объявили об образовании Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, за время кризиса в регионе погибли около 13 тысяч человек.

«Нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года, когда лидеры Германии, Франции, России и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в украинском регионе. Это произошло во время празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии, В последнее время стороны обсуждают перспективы взаимодействия в данном формате на разных уровнях.

Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский будет затягивать разрешение конфликта в Донбассе.