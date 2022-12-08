Власть 08 декабря 2022, 17:06 Встреча Лаврова с послами стран СНГ состоится 12 декабря в Москве

Читать 360tv в

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров проведет 12 декабря встречу с послами стран — участниц Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил RT.

Реклама

Встреча пройдет в Москве. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что Лавров обозначит приоритетные для РФ направления на перспективу и подведет итоги взаимодействия со странами СНГ в 2022 году.