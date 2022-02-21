Встреча глав МИД России и Турции пройдет в Анталье

В Анталье пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова замглавы российского МИД Михаила Богданова.

«В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел — гарантов астанинского процесса», — процитировало ИА НСН сообщение министра.

Лавров в трехсторонней встрече стран — гарантов астанинского процесса также обсудит вопросы, касаемые урегулирования ситуации в Сирии. Переговоры запланированы с 11 по 13 марта.