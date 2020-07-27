В российских детских лагерях отдыха не выявлено вспышек заболеваний новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день серьезных опасений ситуация не вызывает.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ответ на вопрос о вспышках COVID-19 в детских оздоровительных лагерях.

Пока нет, мы постоянно мониторим с Роспотребнадзором, у нас горячая линия, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минпросвещения… Каких-то опасений серьезных на сегодняшний день нет Сергей Кравцов министр просвещения РФ

Он также рассказал об открытии федеральных лагерей — «Орленок», «Смена», «Артек», «Океан». Сейчас там находятся дети из регионов, в которых эти центры находятся. В августе, возможно, приедут школьники из других субъектов.

Накануне сообщалось о пяти случаях заболевания COVID-19 среди сотрудников детского лагеря в Астраханской области. Работа лагеря была приостановлена.