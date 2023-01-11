Власть 11 января 2023, 19:38 Всю молодежь России предложили зачислить в мобилизационный резерв Депутат ГД Соболев призвал увеличить мобилизационный резерв на случай конфликта с НАТО РИА «Новости»

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В России следует увеличить мобилизационный резерв на случай конфликта с НАТО, заявил в беседе с изданием НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, 100% молодых людей должны иметь военно-учетную специальность.

Парламентарий напомнил, что мобилизационный резерв должны составлять служившие ранее в армии обученные люди. В случае возникновения необходимости их используют для формирования новых частей.

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«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабных [боевых действий], если их НАТО развяжет, у нас нет. <…> Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ», — предложил депутат.

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По словам Соболева, молодые люди должны минимум полгода обучаться, чтобы в случае возникновения опасности для государства пополнить ряды вооруженных сил.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов признал, что существующего мобилизационного резерва не хватит для ведения боевых действий в крупномасштабном конфликте. Другой парламентарий Андрей Гурулев призвал нарастить этот резерв.