Власть 06 марта 2024, 21:36 «Вся Россия теперь — ваш друг». Путин выступил на закрытии фестиваля молодежи в Сочи Путин на закрытии фестиваля в Сочи: будущее мира зависит от молодежи РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. В своей речи глава государства отметил, что будущее началось, двери России открыты для благородных начинаний. Трансляцию вел телеканал RT.

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь — ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — заявил Путин.

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Российский лидер выразил уверенность, что у всех, кто приехал на фестиваль, будет много успехов. Путин процитировал один из лозунгов ВФМ — «Начинаем будущее вместе» — и отметил, что «будущее уже началось», а каким оно будет, зависит присутствующих.

На фестиваль приехали девять тысяч экспертов и 1,5 тысячи лекторов и спикеров, более 200 компаний представили свои площадки. Участники смогли познакомиться не только с культурой и достижениями России, но даже с кухней страны.