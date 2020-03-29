«Вся планета дураки, а вы один умный!» Жириновский в своем духе раскритиковал Лукашенко

Самый скандальный российский политик Владимир Жириновский не удержался от комментариев в сторону Александра Лукашенко. Глава ЛДПР обвинил президента Белоруссии в издевательстве над всей планетой.

Пост с яркими высказываниями Жириновский опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома.

«А Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей. И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч… Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец!», — заявил депутат.

Президент Белоруссии уже не раз высказывался, что в мире не коронавирус, а «массовый психоз». После недавней игры в хоккей он заявил, что не боится подхватить вирус на льду, так как «это холодильник, это самое лучшее здоровье». А на вопрос журналистов о том, как влияет коронавирус на его жизнь, президент снова ответил яркой фразой: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!»

На момент публикации статьи общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 685 776 человек, более 32 тысяч умерли. В России заболевших 1534. Практически во всем мире из-за пандемии действуют различные ограничения.