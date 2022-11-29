Власть 29 ноября 2022, 21:57 Всероссийский конгресс по охране труда состоится в Санкт-Петербурге

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Всероссийский конгресс по охране труда пройдет в Санкт-Петербурге с 30 ноября по 2 декабря. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Министерство труда и социальной защиты РФ, а также власти Ленинградской области стали организаторами форума. Представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России и других ведомств будут участниками мероприятия. Они займутся созданием единых механизмов в области охраны труда.