Власть 07 июня 2023, 14:06 Всех жителей Херсонской области обеспечат питьевой водой Власти Херсонской области обещали обеспечить всех жителей питьевой водой РИА «Новости»

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Первоочередной задачей властей Херсонской области сейчас является обеспечение людей питьевой водой. Бутылки с ней уже завозят. Об этом написал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Первоочередная задача — питьевая вода. Сейчас МЧС и „Единая Россия“ завозят бутилированную», — заявил он.

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По его словам, в каждом районе на перекрестках поставят бочки, таким образом люди смогут себе набирать чистую воду. Как только станет возможным, оперативные службы начнут работы по восстановлению систем снабжения водой. В частности, речь идет о гиперхлорировании и промывке.

Алексеенко объявил, что в регионе начинает действовать режим ЧС. Благодаря ему люди смогут быстрее получить компенсации. Кроме того, он пообещал провести комплекс противоэпидемических мер для недопущения вспышки инфекций после ЧП на Каховской ГЭС.