07 июня 2023, 14:06
Всех жителей Херсонской области обеспечат питьевой водой
Власти Херсонской области обещали обеспечить всех жителей питьевой водой
Первоочередной задачей властей Херсонской области сейчас является обеспечение людей питьевой водой. Бутылки с ней уже завозят. Об этом написал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Первоочередная задача — питьевая вода. Сейчас МЧС и „Единая Россия“ завозят бутилированную», — заявил он.
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По его словам, в каждом районе на перекрестках поставят бочки, таким образом люди смогут себе набирать чистую воду. Как только станет возможным, оперативные службы начнут работы по восстановлению систем снабжения водой. В частности, речь идет о гиперхлорировании и промывке.
Алексеенко объявил, что в регионе начинает действовать режим ЧС. Благодаря ему люди смогут быстрее получить компенсации. Кроме того, он пообещал провести комплекс противоэпидемических мер для недопущения вспышки инфекций после ЧП на Каховской ГЭС.
Херсонская область
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