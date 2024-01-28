Власть 28 января 2024, 11:16 Всех совершивших теракты диверсантов в Крыму задержали Сергей Аксенов: в Крыму задержали всех диверсантов, совершивших теракты РИА «Новости»

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В Крыму удалось задержать всех диверсантов, которые совержили теракты на полуострове. Их ждет серьезное наказание, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью «Вести-Крым».

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — уточнил глава Крыма.

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Он также сообщил о предстоящем строгом наказании для диверсантов.

На полуострове в 2022 и 2023 годах объекты транспортной и энергетической инфраструктуры подверглись нескольким диверсиям. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Жителя Керчи приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку диверсии на энергетическом объекте полуострова. Подсудимый выступил против СВО и вступил в контакт с представителем спецслужб Украины.