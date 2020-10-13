Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников

В России появится федеральный регистр граждан, которые имеют право на льготные лекарства и медицинские изделия. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 2021 года в России заработает федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении на сайте кабмина, пишет РИА «Новости».

В регистр будет внесена информация о федеральных и региональных льготниках. Сведения будут включать в себя число таких граждан, их диагноз, категории заболеваний, а также обеспеченность каждого из них лекарствами.

Регистр будет постоянно обновляться. За его ведение поручено отвечать Минздраву. Местные органы здравоохранения будут предоставлять информацию по региональным сегментам.

Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, добавляется в сообщении кабмина. Также с помощью реестра можно будет контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме. Кроме того, гражданам станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства при смене места жительства.

В сентябре депутат Госдумы Олег Быков попросил министра просвещения Сергея Кравцова решить проблемы с жильем для детей-сирот. В своем обращении от отметил, что муниципалитеты не могут эффективно осваивать выделенные субсидии. По его мнению, причина заключается в несовершенстве закупочных процедур и ограничениях по числу квартир, которые можно выделять льготникам этой категории в одном доме.