ЦИК проверит Фетисова и Роднину на наличие двойного гражданства. Всего в списке 14 депутатов

Госдума запросила у ЦИК информацию о наличии двойного гражданства у 14 депутатов. В список вошли в том числе бывшие спортсмены Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов, экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и руководитель думской комиссии по контролю за доходами Отари Аршба.

Инициатор проверки

Сделать запрос поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В ЦИК обратились комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия, которую возглавляет Аршба. В список вошли парламентарии, на которых ранее указывал депутат от КПРФ Денис Парфенов, уточнил Аршба «Интерфаксу».

На пленарном заседании Думы в апреле Володин попросил проверить Парфенова на наличие гражданства США. Коммунист в ответ и заявил о двойном гражданстве у 39 депутатов-единороссов и отказался сдавать мандат.

По словам Аршбы, обращение в Центризбирком уже передали, сколько продлится проверка, ему не известно.

«В том числе среди „имеющих двойное-тройное гражданство“ — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — раскрыл парламентарий часть имен.

Володин, давая поручение, напомнил, что согласно новым нормам Конституции, а также закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарием не может быть россиянин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Реакция депутатов

Ирина Роднина заявила РИА «Новости», что ей «нечего ни бояться, ни стесняться». «Пускай проверяют», — сказала депутат, уклонившись от прямого ответа на вопрос о двойном гражданстве, поскольку ее словам все равно «никто не верит».

Аршба заявил, что иностранного гражданства у него «нет и быть не может, особенно грузинского».

Жуков сообщил, что информация о наличии у него иностранного гражданства, «конечно, не соответствует действительности». Он предположил, что Парфенов после проведения проверки «будет извиняться».