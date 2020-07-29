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    29 июля 2020, 23:40

    ЦИК проверит Фетисова и Роднину на наличие двойного гражданства. Всего в списке 14 депутатов

    Кирилл Фролов

    Госдума запросила у ЦИК информацию о наличии двойного гражданства у 14 депутатов. В список вошли в том числе бывшие спортсмены Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов, экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков и руководитель думской комиссии по контролю за доходами Отари Аршба.
    ЦИК проверит Фетисова и Роднину на наличие двойного гражданства. Всего в списке 14 депутатов

    Инициатор проверки

    Сделать запрос поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В ЦИК обратились комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия, которую возглавляет Аршба. В список вошли парламентарии, на которых ранее указывал депутат от КПРФ Денис Парфенов, уточнил Аршба «Интерфаксу».

    На пленарном заседании Думы в апреле Володин попросил проверить Парфенова на наличие гражданства США. Коммунист в ответ и заявил о двойном гражданстве у 39 депутатов-единороссов и отказался сдавать мандат.

    По словам Аршбы, обращение в Центризбирком уже передали, сколько продлится проверка, ему не известно.

    «В том числе среди „имеющих двойное-тройное гражданство“ — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — раскрыл парламентарий часть имен.

    Володин, давая поручение, напомнил, что согласно новым нормам Конституции, а также закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарием не может быть россиянин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

    Реакция депутатов

    Ирина Роднина заявила РИА «Новости», что ей «нечего ни бояться, ни стесняться». «Пускай проверяют», — сказала депутат, уклонившись от прямого ответа на вопрос о двойном гражданстве, поскольку ее словам все равно «никто не верит».

    Аршба заявил, что иностранного гражданства у него «нет и быть не может, особенно грузинского».

    Жуков сообщил, что информация о наличии у него иностранного гражданства, «конечно, не соответствует действительности». Он предположил, что Парфенов после проведения проверки «будет извиняться».

    Новости SMI.FM