ЦИК проверит Фетисова и Роднину на наличие двойного гражданства. Всего в списке 14 депутатов
Инициатор проверки
Сделать запрос поручил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В ЦИК обратились комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссия, которую возглавляет Аршба. В список вошли парламентарии, на которых ранее указывал депутат от КПРФ Денис Парфенов, уточнил Аршба «Интерфаксу».
На пленарном заседании Думы в апреле Володин попросил проверить Парфенова на наличие гражданства США. Коммунист в ответ и заявил о двойном гражданстве у 39 депутатов-единороссов и отказался сдавать мандат.
По словам Аршбы, обращение в Центризбирком уже передали, сколько продлится проверка, ему не известно.
«В том числе среди „имеющих двойное-тройное гражданство“ — и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других», — раскрыл парламентарий часть имен.
Володин, давая поручение, напомнил, что согласно новым нормам Конституции, а также закону о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации, парламентарием не может быть россиянин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Реакция депутатов
Ирина Роднина заявила РИА «Новости», что ей «нечего ни бояться, ни стесняться». «Пускай проверяют», — сказала депутат, уклонившись от прямого ответа на вопрос о двойном гражданстве, поскольку ее словам все равно «никто не верит».
Аршба заявил, что иностранного гражданства у него «нет и быть не может, особенно грузинского».
Жуков сообщил, что информация о наличии у него иностранного гражданства, «конечно, не соответствует действительности». Он предположил, что Парфенов после проведения проверки «будет извиняться».