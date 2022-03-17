Всегда ненавидели. РФ призвали не реагировать на антироссийские заявления Запада

Антироссийские заявления коллективного Запада еще раз показывают, что ему нельзя доверять. Президент США Джо Байден в будущем может ответить за свои слова о российском лидере Владимире Путине, которого назвал военным преступником. Такое мнение в эфире «360» высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Надо запоминать всех, кто это говорит, это история, в будущем международные суды никогда не денутся. Возможно, мы сможем предъявить претензии даже таким, как Байден, если он до того момента доживет. Он достаточно старый, не знает истории, всего того, что происходило с теми, кто воевал против России. Я думаю, сейчас оголтелая антироссийская, антирусская пропаганда будет продолжаться», — заявил он.

Политолог задался вопросом, как Запад будет выстраивать дальнейшие отношения с Россией. По его мнению, возврата к прошлому, скорее всего, не будет.

«Все, что происходит, — хорошо. Это показывает, вот вам либеральный, демократический Запад, куда вы так стремились, куда вы хотели вложить деньги. Вот его истинное лицо. Они нас всегда ненавидели, это фактически враги, с которыми нужно держать ухо востро, не поддаваться на их обещания, контракты или же гарантии в тех же переговорных процессах», — подчеркнул Михайлов.

По его словам, объединенный Запад сам же нарушает свои договоры.

«Я думаю, что все, кто был против России, они надолго останутся в памяти. Сейчас на это реагировать в принципе не нужно», — заключил он.