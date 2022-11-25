Власть 25 ноября 2022, 18:54 «Всегда были на боевом посту». Путин высоко оценил роль казаков в спецоперации Путин назвал принимающих участие в спецоперации казаков особой кастой РИА «Новости»

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Российские казаки всегда занимали особое место в охране рубежей страны. Сейчас они качественно выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Об этом на встрече с матерями военных, добровольцев и мобилизованных заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что со временем казаки пересели с коней на автомобили, но сохранили верность военной службе.

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«Это особая каста. В истории России они занимают особое место, всегда были служивыми людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди», — заявил Путин.

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Президент напомнил, что первоначально казаки занимались защитой границ. По мере развития страны рубежи уходили все дальше, но продолжали служить Родине.

Для казаков выполнение долга перед Отечеством стало традицией, которая никуда не исчезла, подчеркнул президент России.

Путин отметил, что все участники спецоперации понимают, как важны взаимопомощь и поддержка. По его словам, в России сложилась уникальная цивилизация, где в течение столетий люди разных национальностей научились жить в мире, уважать традиции друг друга и вместе преодолевать тяжелые времена.