«Все в порядке»: санкции привели к росту экономики в России
О перспективах российской экономики вопреки внешним санкционным угрозам сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».
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«Даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИ продолжал расти», — сказал Медведев. По его словам, за последние пять лет объем вложений увеличился на 50%, а капиталовложения компаний, входящих в КСИИ, составили около 180 миллиардов долларов.
Премьер одной фразой описал состояние российской экономики, сказав «все в порядке». В стране увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели находятся на хорошем уровне.
КСИИ — совет, занимающийся подготовкой и рассматриванием предложений по вопросам, возникающим у иностранных компаний-инвесторов во время реализации их проектов на территории России.