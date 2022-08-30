Специальная операция на Украине продолжается в соответствии с планами, все цели будут достигнуты. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского о том, что Украина вернет все освобожденные российскими войсками земли.

«Специальная военная операция продолжается, она продолжается методично, она продолжается в соответствии с имеющимися планами. Все цели будут достигнуты», — ответил Песков на вопрос, обеспокоена ли Россия обещаниями Зеленского. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее украинский лидер опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале. Он заявил, что Украина вернет под свой контроль все территории, которые считает своими. В конце июля Зеленский обещал сделать то же самое в течение трех-шести недель. По его словам, украинские военные должны были вернуть территории к концу августа, но этого так и не произошло.

Российские бойцы продолжают освобождать Украину от националистов. За сутки военнослужащие уничтожили более 1,2 тысячи украинских солдат на николаево-криворожском и других направлениях. ВСУ лишились 48 танков, 46 боевых машин пехоты и восьми пикапов с крупнокалиберными пулеметами.